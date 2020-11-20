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Кулеба подтвердил, что кандидатура Маркаровой предложена на должность посла Украины в США
12:00 20.11.2020 |
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что он предложил кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США, однако подчеркнул: к нынешнему послу Владимиру Ельченко претензий нет.
"Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США. 1. Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. 2. Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - написал Кулеба на странице в "Фейсбук" в пятницу утром.
Он добавил, что процедура ее оформления уже запущена, но это занимает некоторое время.
Кулеба также призвал судить о назначении "по подписанному указу президента, а не по публикациями в прессе".
"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - отметил Кулеба.
Ранее издание "ZN.UA" со ссылкой на источник в Офисе президента и МИД Украины сообщил, что Владимира Ельченко, назначенного послом Украины в США менее года назад, хотят заменить экс-министром финансов Оксаной Маркаровой.
Как сообщалось, Маркарова в Минфине финансов работала с 2015 года. С июня 2018 года она руководила министерством. 29 августа Маркарова была повторно назначена на должность министра финансов.
4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука.
В июне Маркарова сообщила, что займется продвижением Фундации развития рынка капитала, а также вернется в бизнес.
Помимо этого, экс-министр поделилась планами активизировать свою работу в набсовете Киево-Могилянской академии.
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