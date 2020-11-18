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Некоторые пункты антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ, – Минфин
17:27 18.11.2020 |
Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у Международного валютного фонда, хотя все структурные маяки для получения транша уже выполнены.
Об этом сообщил замминистра финансов Юрий Драганчук.
"Что касается антикоррупционной реформы, есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции (ВСЮ), работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), работа и независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Конкурс по САП прошел, и в МВФ теперь смотрят, как это будет работать. Персоналии - не главное", - сказал Драганчук в интервью изданию Корреспондент.
Драганчук выразил надежду на урегулирование конституционного кризиса совместными усилиями, однако антикоррупционная реформа остается в повестке дня.
"Все структурные маяки, которые у нас были, уже выполнены. И формальных предпосылок для того, чтобы не давать нам транш или не присылать миссию, у МВФ нет. Но они смотрят на общую ситуацию в стране, которая сейчас не совсем позитивная", - пояснил замминистра финансов.
По реформе ВСЮ и работе НАБУ почти каждый день идет плотное общение представителей МВФ с Минюстом и Офисом президента. Демонстрируется концепция и проекты документов, которые будут приняты, добавил он.
"Была некая пауза в сентябре, но сейчас идет нормальный процесс. Поэтому я думаю, что вопросы Фонда по антикоррупционному направлению будут сняты. Все, что мы должны были выполнить, формально мы выполнили. Все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения. Поэтому мы ожидаем от них позитивного сигнала - начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", - подытожил Драганчук.
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