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ВАКС закрыл второе дело против мэра Одессы Труханова
15:54 18.11.2020 |
Высший антикоррупционный суд закрыл второе дело против мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей ВАКС по делу о декларировании недостоверной информации Трухановым за 2015-2016 годы на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.
В начале заседания адвокаты мэра Одессы ходатайствовали о закрытии соответствующего дела в соответствии с решением Конституционного суда об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
"Ходатайство защитника удовлетворить. Закрыть уголовное производство по обвинению Труханова Геннадия Леонидовича в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса", - зачитал председательствующий судья фрагмент постановления.
Кроме того, суд отменил арест на мобильный телефон бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой, который проходил по делу в качестве вещественного доказательства, и обязал правоохранителей вернуть ей телефон и сим-карту к нему.
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