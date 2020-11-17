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Посол ЕС напомнил Украине об обязательствах через три недели после решения КСУ
15:57 17.11.2020 |
Глава представительства ЕС в Украине призвал украинскую власть, в частности, парламент, к действиям, для того чтобы украинские обязательства перед ЕС были выполнены после решения КСУ по антикоррупционной инфраструктуре.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом европейский дипломат сказал во время выступления на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник.
Дипломат напомнил, что Украина получила безвизовый режим с ЕС, поскольку в свое время должным образом выполнила свои обязательства.
"Вирус не дает нам возможности лучше воспользоваться безвизовым режимом, но он является огромным достижением... Он является признаком того, что ЕС выполняет свои обязательства", - сказал дипломат.
Он также напомнил, что с 2014 года Евросоюз мобилизовал в поддержку Украины 15 млрд евро.
В контексте этого Маасикас заявил, что уже прошло три недели с момента решения Конституционного суда, который вызвал предостережение со стороны международных партнеров Украины.
"Некоторые из обязательств Украины были поставлены под вопрос Конституционным судом. Теперь избранные лидеры Украины, и это зависит больше от парламента, должны посмотреть в глаза вызовам и делать все необходимое, чтобы восстанавливать и декларации о доходах, и правовую определенность вокруг НАБУ, чтобы в целом украинские обязательства были выполнены", - заявил посол Евросоюза.
"Реформы надо продолжать с абсолютно полной отдачей со стороны политического лидерства", - добавил он.
Напомним, в ЕС надеются, что Верховная рада быстро найдет "разумный выход" из кризиса, возникшего в результате скандального решения Конституционного суда, и поддерживают идею Зеленского не ограничиваться вопросом КС.
Комитет Европейского парламента по иностранным делам ранее раскритиковал Украину за недостаточные усилия по реформированию судебной власти и слабую борьбу с олигархами.
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