Советник Ермака Уманский подал в отставку

«Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую», - сообщил Уманский.

Он пообещал рассказать о причинах отставки после того, как по его заявлению примут решение.

Уманский дважды занимал должность первого замминистра финансов: с января 2008 года по март 2010-го и с октября 2014 года по декабрь 2015-го. В 2009-2010 годах он был и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко. Уманский также был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 года по март 2019-го.

С 4 марта 2020 года он возглавлял Министерство финансов и за это время дважды инициировал отставки председателя Налоговой службы Сергея Верланова и главы Таможенной службы Максима Нефьодова, но Кабмин этот вопрос не рассматривал. В конце марта Верховная Рада уволила Уманского.

В апреле он стал советником главы ОП Андрея Ермака и занимался искоренением схем на таможне и в налоговой.