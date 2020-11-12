Верховный суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

Верховный суд подтвердил решения судов об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генпрокурору Украины Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В решении суда, датированном 4 ноября, отмечается, что кассационная жалоба представителя истца оставлена без удовлетворения, а в решение Печерского районного суда Киева и постановления Киевского апелляционного суда оставлены без изменений.

"Истец просил суд признать недостоверными и такой, что унижает честь, достоинство и деловую репутацию информацию, опубликованную на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры и распространенном генеральным прокурором Украины (на то время Юрием Луценко – ИФ) на своей личной старнице в Фейсбук, а также обязать распространителей опровергнуть эту информацию. Верховный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что высказывания, которые являются предметом рассмотрения в данном деле, не являются утверждением о совершении истцом (Януковичем) конкретных действий, а сам характер таких высказываний и контекст, в котором они были сделаны, приводит к их восприятию как высказывание оценки, а не утверждения", - говорится в решении суда.