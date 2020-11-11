Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

Министр здравоохранения Максим Степанов с 10 ноября назначил исполняющим обязанности директора "Государственного экспертного центра Минздрава Украины" (ГЭЦ) Михаила Бабенко.

Соответствующий приказ министра №53-о от 9 ноября обнародован на сайте ГЭЦ.

Бабенко получил должность без конкурса благодаря временному порядку назначения на должности госслужбы на период карантина.

"Государственный экспертный центр Минздрава" является одним из двух главных фармацевтических регуляторов на рынке лекарств Украины. По сути, ГЭЦ определяет, какие лекарства каких производителей получат разрешение на использование в больницах и продажу в аптеках.

Бабенко ранее возглавлял ЧАО "Медфарком-Центр", он владеет 10% акций этого предприятия, остальные акции принадлежат швейцарской "Палма Групп С.А.", пишут Наші гроші.

На сайте "Медфарком-Центра" указано, что компания является правопреемницей ООО "Медфарком", которой тоже руководил Михаил Бабенко. В свое время старую компанию просто перерегистрировали, изменив немного название и добавив слово "Центр".

Компанией предшественницей - "Медфарком" - владели та же швейцарская "Палма Групп С.А.", а также одесситы Михаил Даварашвили, Павел Порван и Борис Колесниченко.

Колисниченко известен как бизнес-партнер бывшего замминистра транспорта Игоря Урбанского. Урбанский и одессит Олег Борисович Колисниченко являются учредителями компании ООО "Судоремонтное предприятие "Дунайсудосервис" и еще ряда компаний.

Сын Игоря Урбанского - Анатолий Урбанский - ныне народный депутат от партии "За будущее". В 2017-2019 Урбанский-младший руководил Одесским облсоветом, в это время Максим Степанов возглавлял Одесскую ОГА.

В это время "Медфарком-Центр" поставляла лекарства в местные медучреждения. Например, по данным издания, в 2017 году она продала Одесскому областному эндокринологическому диспансеру инсулин выше рыночных цен. И именно Одесская область в 2017-2019 годах была крупнейшим заказчиком "Медфарком-Центра".

Как сообщалось, в начале ноября Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал фармацевтическую группу Novo Nordisk за завышение цен на инсулин, наложив на входящие в группу компании и их дистрибьюторов штрафы на общую сумму 188 млн грн.

В том числе среди дистрибьюторов крупнейший штраф получило ЧАО "Медфарком-Центр" - на 28,7 млн грн.

По данным "Прозорро", эта фирма заключила сделок по итогам тендеров на 918,93 млн грн. Из них в Одесской области - на 215,23 млн грн, преимущественно соглашения заключены в 2017-2019 годах.

