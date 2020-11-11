Финансовые новости
- |
- 11.11.20
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3%, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5% - КМИС
11:51 11.11.2020 |
Президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства, если бы они проходили во второй половине октября 2020 года, готовы поддержать 33,3% определившихся с выборов украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре-ноябре текущего года.
17,3% респондентов проголосовали бы за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко, 11,1% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 10,5% - за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко.
Кроме того, 9,5% определившихся поддержали бы лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 8,8% - главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктор Медведчука.
Полевой этап исследования длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются властью Украины. Было опрошено 1502 респондента. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы задать несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 человека.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы
|Найдет ли Зеленский общий язык с Байденом?
|Потолок «Нашего края». Почему лучше не смешивать Шахова с Червоненко
|Дорогая игрушка Коломойского: Есть ли политическое будущее у партии «За будущее»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Последняя надежда». Как из Разумкова делают наследника Зеленского
|Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин
|Найдет ли Зеленский общий язык с Байденом?
|Потолок «Нашего края». Почему лучше не смешивать Шахова с Червоненко
|Дорогая игрушка Коломойского: Есть ли политическое будущее у партии «За будущее»
|За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3%, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5% - КМИС
Это интересно
|Владельцы старых Tesla Model S и X выбили право на бесплатную замену износившейся флеш-памяти
|Названы новые владельцы Honor. Компания Huawei получит более 15 миллиардов долларов
|Honda объединилась с Tesla, чтобы избежать штрафов от Евросоюза
|Замена Android стартует 18 декабря. Huawei обновит до Hongmeng OS более 90% моделей смартфонов
|EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности
|Ford официально представил новый EcoSport Active
|Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K