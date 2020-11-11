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Украина выразила протест Никарагуа и вводит санкции из-за почетного консульства в Крыму
15:09 10.11.2020 |
Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с открытием "первого иностранного консульского учреждения" в оккупированном Крыму - представительства Никарагуа.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в Автономную Республику Крым, Украина, для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что такие действия являются нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генассамблеи ООН.
"Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, какими являются Автономная Республика Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении МИД.
При этом ведомство напоминает, что неоднократно предупреждало никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством и принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявили в МИД.
Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма анонсировала открытие "первого иностранного консульского учреждения" - представительства Никарагуа.
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