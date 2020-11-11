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За президента Зеленского готовы проголосовать 31% тех, кто примет участие в выборах и определился – опрос
12:55 10.11.2020 |
У президента Украины Владимира Зеленского наибольший президентский рейтинг, его ближайшие соперники - пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и сопредседатель парти "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.
Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября, если бы выборы президента проходили в ближайшее время наибольше голосов в первом туре получил бы Зеленский - 31% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.
За Порошенко проголосовал бы 21% опрошенных, за Бойко - 17%.
Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 8% избирателей, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6%,.
Заместителю главы ВО "Свобода" Руслану Кошулинскому готовы отдать голоса 3% на выборах президента, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - 2%, лидеру Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александру Вилкулу - 1%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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