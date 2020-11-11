В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос Центра Разумкова

Политические партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ВО "Батькивщина" уверенно преодолели бы пятипроцентный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября.

Согласно данным исследования, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, относительно большую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 19% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

В свою очередь за политсилу "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 13% и 21%, партию "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" ˗ соответственно 12% и 16,5%, ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 6% и 8%.

При этом партию "Сила и честь" поддерживают ˗ соответственно 3% и 5%, ВО "Свобода" ˗ соответственно 2,5% и 4%, партию "Голос" ˗ соответственно 2% и 3%, "Партию Шария" ˗ соответственно 2% и 2%, партию "За майбутнє" ˗ соответственно 2% и 2%, партию "Гражданская позиция" ˗ соответственно 1% и 2%, "Радикальную партию Олега Ляшко" ˗ соответственно 1% и 2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" ˗ соответственно 1% и 2%, партию "Наш край" ˗ соответственно 1% и 1%, за партии "Пропозиция", "Оппозиционный блок", "Победа Пальчевского" ˗ менее 1% опрошенных.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проводился в рамках проекта "Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития", осуществляемого Центром Разумкова совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.