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В Киевсовет прошли семь партий
В Киевский городской совет по итогам результатов выборов прошли семь политических партий: "Европейская солидарность", "УДАР Виталия Кличко", "Еднисть Александра Омельченко", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".
Согласно обнародованным в пятницу главой Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентиной Корольковой данным, "Евросолидарность" получила 20,52% голосов избирателей, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть Александра Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ - 7,81%, "Слуга народа" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%.
Другие партии не преодолели 5% барьер.
Согласно расчетам агентства "Интерфакс-Украина", "Евросолидарность" получит 32 места из 120 в Киевсовете, "Удар" - 31, "Еднисть" - 13, "ОПЗЖ и "Слуга народа" - по 12, "Батькивщина" - 11 и "Голос" - 9.
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