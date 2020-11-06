Предметный разговор после «пинка»: Удастся ли Кулебе перезагрузить отношения с Венгрией

Тарас Паньо / Depo.ua

Попытки нормализации отношений с действующей венгерской властью - в условиях продолжения Украиной защиты своих национальных интересов - кажутся малореалистичными. Хотя бы потому, что генератором проблем в этих отношениях является не какие-то радикалы, а венгерские чиновники, ответственные за их реализацию.

Пока венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто преодолевает коронавирус, мимоходом отправив на карантин многочисленных сотрудников правительственных ведомств Камбоджи и Таиланда, его украинский коллега Дмитрий Кулеба рассказывает о возможности "перезагрузить" отношения с Венгрией после ряда скандалов, связанных с вмешательством Будапешта в украинском местные выборы.

"Я надеюсь, что этот эпизод останется в прошлом, эмоции утихнут, и мы вернемся с венгерскими партнерами к предметному разговору по всем вопросам повестки дня, которых много между Украиной и Венгрией", - заявил Кулеба на сегодняшнем пресс-брифинге.

Подобное заявление, на первый взгляд, выглядит вполне логичным. Ну, занялся глава венгерского МИДа агитацией в день местных выборов, призывая голосовать за одну из партий. Ну, среагировала Украина на несколько странную агитацию и запретила въезд двум венгерским чиновникам. Услышав в ответ, что решение об этом было "жалкой ерундой". С кем не бывает. Вот и украинский министр заявил, что "Венгрия сделала свой шаг, мы сделали ответный шаг" - и все. Жизнь продолжается.

Но в реальности все немного не так. По достоверным слухам, Украина запретила въезд венгерским чиновникам - министру Иштвану Греже, ответственному за развитие сотрудничества с Закарпатьем, и госсекретарю Яношу Арпада Потапи, занимающемуся нацполитикой. И такой шаг вполне логичен, поскольку тот же Потапи занимался абсолютно противозаконной агитацией за считанные дни до скандальных заявлений Сийярто.

И здесь становится очевидным момент, который не укладывается в логику событий. Если, например, в Польше неизвестные вандалы уничтожают памятник украинцам, можно договориться о том, что местные власти его восстановят. Можно дискутировать, когда это произойдет, и какие шаги при этом ожидают от Украины. Можно даже дискутировать о том, что именно будет на нем написано - хотя эта цензура посмертного бытия и кажется несколько странной.

Но в ситуации, когда систематическим подрывом отношений между странами занимаются именно те лица, которые ответственны за их развитие, и когда пожаловаться на их действия можно только им самим, говорить о компромиссах, "перезагрузках" и других прекрасных вещах банально нет никакого смысла.

Венгерская сторона использовала, использует и, судя по всему, будет и дальше использовать тему "защиты прав этнических венгров" как прием своей международной политики. Ну, и внутриполитической борьбы правых популистов, конечно, тоже. По крайней мере, пока у власти находится действующая политическая сила. Без кардинального изменения отношения к двусторонним отношениям именно со стороны Будапешта никакая "перезагрузка" не представляется возможной.

Нечто подобное испытывает, конечно, и Дмитрий Кулеба, употребляя не совсем дипломатическое выражение об украинском "пинке для партнеров, которые перешли красную линию". Но в реальности кардинально изменить двусторонние отношения может не "пинок", а разве что смена правящих элит в Венгрии.