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Немецкие инвесторы считают главной проблемой в Украине не коррупцию, а суды - посол
11:36 03.11.2020 |
Немецкие инвесторы считают, что главной проблемой в Украине является не коррупция, а работа судебной ветви власти, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.
"Что необходимо немецким инвесторам, так это действительно одинаковые правила для всех. То, что всегда пугает наших инвесторов - плохие примеры, когда даже большие немецкие компании в Украине находятся под давлением правоохранительных органов, СБУ. Для нас не понятна причина этого. Компании просто хотят спокойно работать в Украине, дать рабочие места и заработать прибыль. Это тесно связано с судебной реформой. Наши инвесторы говорят мне, что коррупция - это уже не такая большая проблема", - сказала посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По ее словам, чтобы привлечь немецкий малый и средний бизнес в Украину, надо им дать хорошие примеры того, что они могут в Украину инвестировать и быть спокойными.
"Когда я раньше работала в Украине, всегда был вопрос возврата НДС, сейчас его нет. Сейчас проблемой является возможность того, что конкуренты идут в суд по совсем непонятным причинам, и для крупных немецких компаний это еще возможно, потому что у них есть юристы, деньги и время. Очень часто они выигрывают суд, но это длится долго. Немецкая экономика - это средний и малый бизнес, и чтобы их привлечь в Украину, надо им дать хорошие примеры того, что они могут в Украину инвестировать и быть спокойными", - пояснила Фельдхузен.
В то же время посол отметила, что недавно одна немецкая фармацевтическая компания купила завод "Биофарма" в Белой Церкви Киевской области.
"Это хороший пример. Потому что это произошло не в Киеве, не в Харькове, не в Днепре - это маленький город и это будет хорошо для людей", - отметила она.
"Другой пример - это компания "Костал", которая производит части для машин. Они уже работают в Переяславе, а сейчас открывают завод под Борисполем (оба города в Киевской области - ИФ). В этом случае вопрос был в присоединении завода к инфраструктуре. Совсем не понятно, почему это было так сложно. Они это решили с помощью украинского правительства. Там будет новый завод и много новых рабочих мест", - рассказала посол.
Фельдхузен подчеркнула, что желание инвестировать в Украину у немецкого бизнеса есть, не хватает только еще больше хороших примеров.
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