ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму по законам РФ

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, и государственной измены главы Конституционного суда Украины (КС), заявил и.о. директора ГБР Алексея Сухачова.

"По предварительной информации, глава КС в июле 2018 года в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ", - сообщает пресс-служба ГБР.

Таким образом, глава КС, вероятно, совершил деяние во вред суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, что квалифицируется по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 (самовольное занятие земельного участка, государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Глава КС Украины Александр Тупицкий на пресс-конференции сообщил, что на электронную почту суда утром 30 октября поступила повестка о вызове его в ГБР для допроса в качестве свидетеля. Он заявил, что не планирует приходить на допрос. При этом Тупицкий уточнил, что дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 гг., по которым он уже дважды был допрошен.

