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Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства
В Евросоюзе призвали украинскую власть как можно скорее привести в соответствие с Конституцией работу антикоррупционной системы, заявив, что решение Конституционного суда поставило под сомнение международные обязательства Украины.
Об этом в комментарии "Европейской правде" заявили в представительстве ЕС в Украине.
Европейские дипломаты "с большой озабоченностью" отметили влияние последнего решения Конституционного суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства и напомнили, что массивная и беспрецедентная помощь ЕС, в том числе финансовая, связанная с антикоррупционной архитектурой, которая работает независимо, эффективно и свободно от политического или другого давления.
"Это решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - заявили в представительстве.
В дипмиссии подчеркнули, что ЕС считает институты по борьбе с коррупцией, созданные по запросу украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.
"Мы призываем украинские власти принять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины", - заявили в представительстве Европейского Союза.
ЕС готов оказать помощь для возврата необходимой правовой определенности, направленной на обеспечение эффективной системы предотвращения коррупции в Украине.
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