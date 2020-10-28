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Сытник: после решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании
23:10 28.10.2020 |
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, назначение которого на должность признано Конституционным судом неконституционным, считает что решение КС о декриминализации недостоверного декларирования принято в пользу определенных политических элит и в целом свидетельствует об угрозе антикоррупционной системе страны.
В среду вечером в интервью "Громадьскому" Сытник, комментируя решение КС, отметил, что это стало "очередным ударом" для антикоррупционной системы. По его словам, около 100 дел по недостоверном декларированию, которые расследуются НАБУ, будут закрыты, ещё около 20 находится на рассмотрении судов.
"Решение (КС - ИФ) принято в угоду определенным элитам", - выразил убеждение Сытник, добавив, что таким образом антикоррупционные органы "лишаются инструментов борьбы с коррупцией".
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