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Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам из-за агитации на Закарпатье
Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии", - сказал Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Министр добавил, что также инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины в ходе избирательной кампании.
"Наши партнеры будут в ближайшее время детально проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.
По словам главы МИД, в данной ситуации не может быть разных прочтений, и это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины.
"Не надо все сводить исключительно к одному сообщению в Facebook моего коллеги (главы МИД Венгрии – ИФ) Петера Сийярто. Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень проста, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вела себя венгерская власть накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", - отметил министр.
Кулеба заявил, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией, однако будет предпринимать жесткие и четкие шаги, если Будапешт будет пренебрегать интересами и законодательством Украины.
"С прошлого года мы очень много сделали, чтобы возобновлять доверие в отношениях, и идти на решение проблем. Но если кто-то думает, что, поскольку все "в позитиве", можно делать, что угодно, он глубоко ошибается. Мы готовы к конструктивному и откровенному разговору с венграми, но если они будут пренебрегать нашими интересами и нашим законодательством, мы будем предпринимать жесткие и четкие шаги. Потому что мой принцип очень простой: если тебя ударили, надо ударить в ответ", - резюмировал глава МИД Украины.
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