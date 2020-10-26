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Опрос «5 вопросов от президента» проводила компания «Зе Медиа», проголосовало порядка 5 млн граждан - Корниенко
17:42 26.10.2020 |
Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос 25 октября проводила компания "Зе Медиа", в нем приняло участие около 5 млн украинцев, сообщил глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.
"Что касается количества людей, которые приняли участие, то приблизительно половина тех, кто проголосовал в день выборов. То есть до 5 млн граждан приняли участие в этом опросе", - сказал он на брифинг в понедельник в штабе партии.
Корниенко напомнил, что партия "Слуга народа" взяла на себя финансирование опроса, и сообщил, что организовывала его выбранная партией компания "Зе медиа".
"У нее есть полная аккредитация и возможности проводить социологические исследования. Ее учредителем является профессиональный социолог. С этой компанией мы работаем уже не впервые, мы работали с ней и на парламентских выборах. Они согласились организовать этот опрос, организовать волонтеров-интервьюеров, логистику и т.д.", - рассказал он.
Корниенко указал, что данная компания предоставила "Слуге народа" возможность отсрочки платежа, потому что полностью все расчеты по этому проекту происходят постфактум.
"Сейчас исследуется реальное количество волонтеров, которые вышли на работу и с каким графиком. Есть определенная компенсация им, в зависимости от того, как они выходили. Есть затраты на логистику, которые были у компании, и на печать полиграфии и коробок. Это все сейчас подсчитывается, и вскоре компания "Зе медиа" выставит нам счет, который мы будем оплачивать", - отметил он.
Корниенко также подчеркнул, что поскольку партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования, то выделенные на опрос средства - это спонсорская помощь доноров партии. "Которых много, они представляют малый и средний бизнес, их более 300 за последнее время, наверное, было. И в отчете НАПК, когда мы его подадим, на все эти вопросы можно будет получить ответы", - добавил он.
Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. По словам главы государства, результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Президент также сообщил, что на проведение общенационального опроса не будут выделять средств из государственного бюджета.
Опрос 25 октября проводили волонтеры.
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