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Генерал США: Грузия готова уже сейчас стать членом НАТО, Украина - нет
15:59 23.10.2020 |
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Грузия уже сейчас должна присоединиться к НАТО, тогда как Украина к этому еще не готова.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Ходжес заявил в рамках своего участия в Киевском форуме по безопасности-2020 в пятницу.
"Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени", - сказал Ходжес.
В то же время он выразил уверенность, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, "как несколько лет назад об этом говорил президент Буш".
Ходжес добавил, что Украина должна "пройти еще немного пути" и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО.
В конце сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию использовать все возможности для сближения с НАТО и ускорить подготовку к членству. Он назвал Грузию одним из важнейших партнеров НАТО, который способствует общей безопасности Альянса.
К этому времени призывы Грузии к членству в таких формулировках в риторике генсека Альянса не появлялись. При этом НАТО признает стремление Грузии к членству в Альянсе - так же как и в случае Украины.
НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами Альянса.
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