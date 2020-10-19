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ЕС призвал Раду гарантировать финансирование Суспільного
18:18 19.10.2020 |
Представительство ЕС в Украине обратилось к Верховной раде с призывом гарантировать Суспільному предусмотренное законом финансирование.
Соответствующее заявление опубликовано в Twitter представительства в понедельник, сообщает "Европейская правда".
В заявлении отмечается, что общественное вещание демонстрирует позитивные достижения в объективном информировании украинцев и играет ключевую роль в борьбе против дезинформации, что является важным при COVID-19.
"Евросоюз поддерживает Суспільне и поощряет Верховную раду гарантировать вещателю предусмотренное законом финансирование", - говорится в заявлении.
Напомним, в марте представительство ЕС в Украине и ряд отдельных стран призвали обеспечить финансирование общественного вещателя на фоне пандемии. Тогда появилась информация о намерениях правительства пересмотреть расходы государственного бюджета.
Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекта госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступная медицина, в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.
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