У Ермака объяснили необходимость специальной экономической зоны для Донбасса

Офис президента заявил, что для ускорения возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо создать на этих территориях специальных экономических условий.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента сообщает БизнесЦензор.

"Выходим именно из той мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы", - говорится в сообщении.

Офис президента напоминает, что в общенациональном опросе граждан 25 октября вторым вопросом будет вопрос создания в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны.

"Речь идет о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру", - говорится в сообщении.

По плану президента, создание такой зоны начнется с подконтрольной украинскому государству территории Донбасса.

"Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения в Донбассе может быть наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбрать Украину", - говорится в сообщении.

У Зеленского считают, что "привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы".

В Офисе указывают, что экономическая зона для Донбасса будет предусматривать лояльный подход к налогообложению, комфортные условия госнадзора за бизнесом и др.

"Осознаем, что такой формат голосования людей по вопросам общенациональной важности не может иметь прямых юридических последствий. Но его политический вес будет такой, что в среде политиков не смогут игнорировать выбор народа", - заявляют в Офисе президента.

Также Офис президента напоминает, что свободная (или специальная) экономическая зона - это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности.

"На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Создание СЭЗ имеет целью привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский сообщил, что в день проведения местных выборов 25 октября украинцам зададут пять общественно важных вопросов. Второй вопрос в рамках общенационального опроса 25 октября во время местных выборов будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.