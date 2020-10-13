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САП обжаловала закрытие дела против Злочевского в Высшем антикоррупционном суде
13:42 13.10.2020 |
САП заявила, что судья Печерского суда не имел полномочий рассматривать жалобу адвоката, такие полномочия имеют только судьи ВАКС
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решение о закрытии дела против экс-министра экологии Николая Злочевского, которое вынес Печерский районный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
1 октября 2020 года следственный судья Печерского райсуда вынес постановление, согласно которому генеральный прокурор была обязана рассмотреть ходатайство адвоката по делу экс-министра экологии и - по результатам его рассмотрения - отменить постановление детектива НАБУ о возобновлении расследования в уголовном производстве.
В то же время постановление судьи Печерского суда обязывало прокурора, который осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, закрыть дело против Злочевского.
Однако соответствующее решение суда не поступало ни в Офис Генпрокурора, ни в САП. О его существовании стало известно только 12 октября из Единого госреестра судебных решений.
В Офисе генпрокурора заявили, что следственный судья Печерского райсуда не имел полномочий рассматривать такую жалобу адвоката. Такие полномочия имеют только судьи Высшего антикоррупционного суда.
Таким образом, следственный судья Печерского суда вышел за рамки своих полномочий и фактически перенял на себя полномочия Генпрокурора, отмечают в Офисе Генпрокурора. При этом, судья не изучил материалы уголовного производства и не вызвал уполномоченного прокурора на судебное заседание, отмечается в сообщении.
Сейчас решается вопрос о возможном обращении в Высший Совет Правосудия с жалобой на совершение дисциплинарного проступка судьей Печерского суда.
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