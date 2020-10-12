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Зеленский: членство в НАТО будет самой важной поддержкой Украине со стороны Запада
12:58 12.10.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО было бы очень важной формой поддержки страны со стороны Запада в сложившейся с 2014 года ситуации.
"Мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО. НАТО - это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 тыс., мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я так считаю, об этом говорю и Соединенным Штатам и странам ЕС, всем говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО - это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка", - сказал он в интервью программе "Hard Talk" на ВВС.
Говоря о том, реально ли вступление Украины в НАТО с учетом различных геополитических реалий, Зеленский указал, что когда-то война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика, и никто в такое не верил.
"У нас были семьи, которые состояли из людей из России, людей из Украины. Мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и, действительно, страны уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с русскими, поэтому - НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика - ну, посмотрим", - подчеркнул он.
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