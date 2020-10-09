Гибкость на все 100%: Почему Садовый изменил своим убеждениям и «слова плохого не скажет о Порошенко»

Ігор Заболотний / Depo.ua

Львовский городской глава всегда отличался политической гибкостью. И сейчас, еще до завершения кампании местных выборов-2020 и объявления результатов, пока что мэр Львова уже подает сигналы о том, что готов и хочет договариваться. Причем даже с тем, кого отчаянно поливал грязью последние несколько лет.

Умение понравиться любому всегда отличало львовского градоначальника среди других украинских политиков, а мэров - и подавно. Садовому удавалось получать "теплые ванны" от разных президентов, премьеров, правительств и генеральных прокуроров. В том числе, от Виктора Януковича, к которому Садовой ездил на день рождения. Или от Азарова, ведь без финансовой поддержки правительства Львов бы так и не получил аэропорт и стадион к Евро-2012. О них мэр Львова тогда тоже не говорил плохого слова.

В свое время Садовой пил кофе с Порошенко в центре Львова - было это еще до президентства последнего. К тому же Андрей Иванович тесно дружил с вице-премьером Колесниковым, который отвечал за подготовку города к проведению Евро-2012. Перипетии этой истории можно описывать часами, особенно неформальные части визитов тогдашних высоких чиновников во Львов.

В свое время Садовой сильно "подпевал" и Юлии Тимошенко, потом - Саакашвили. И так - очень многим. Говорят, что и с президентом Зеленским у Садового отношения теплые, но мэр, зная отношение к действующему президенту у своих избирателей, эти отношения широкой общественности не выносит.

Кроме умения понравиться любому, у Садового есть еще и талант, как говорят в Галичине, "играть дурака". Именно такое выражение очень четко характеризует заявления городского главы в различных интервью. Если внимательно читать ответы Садового на неудобные вопросы, можно заметить, что в 99% ответов он говорит вещи, в которые верят разве что те, кто во Львове не живет. Ярким примером является свежее интервью Садового изданию "Цензор.нет", когда Андрей Иванович отшучивается на большое количество логичных вопросов журналистов.

Но в этом недавнем интервью есть и еще один интересный нюанс - многие с удивлением прочитали, как мло и тепло он теперь упоминает о Порошенко. "О человеке, который имел честь быть президентом Украины, я не могу говорить что-то плохое. Я могу только говорить хорошие вещи. Разное было. Неизвестно, как оно будет. Но это наша история", - заявил Садовой. Который несколько лет подряд ругал и обвинял Порошенко, как только мог.

Это интервью Садового определенным образом проявило существующие во Львове слухи о том, что Андрей Иванович паникует. Он хорошо осознает, что во Львове за почти 15 лет выросла критическая масса недовольных его работой. Четко понимает, что большинства "Самопомочи" среди депутатского корпуса он теперь иметь не будет, а "слуги" для создания коалиции в горсовет могут и не войти. Под вопросом и заход дружественной "Гражданской позиции" Гриценко. При этом Садовому наступает на пятки кандидат в мэры Львова от "ЕС" Олег Синютка, рейтинги которого растут и который имеет все шансы выйти во второй тур.

Эта перспектива, можно предположить, очень пугает Андрея Ивановича, поэтому он "переобувается в воздухе", и, вместо обвинений и упреков в адрес Порошенко, начинает отпускать ему комплименты. "Разное было. Неизвестно, как оно будет", - говорит Садовый, будто предлагая забыть все, помириться и договориться.

Однако, чтобы с ним захотели о чем-то договариваться, Садовому надо показать, что он сам имеет большие шансы на победу и остается в игре. А в этом сейчас уже никто не уверен.