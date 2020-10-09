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США призывают Украину не допустить отката в построении демократии и свободных рынков
10:03 09.10.2020 |
Министр финансов США Стивен Мнучин призвал Украину не допустить отката в достижениях по развитию демократии и свободных рынков.
Об этом говорится в его обращении на открытии ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития, сообщает Укринформ.
Мнучин отметил, что в Украине консультативная поддержка ЕБРР необходима для содействия весомым реформам в экономике и управлении.
«Чрезвычайно важно, чтобы страны, где работает Европейский банк реконструкции и развития, в частности Украина и Беларусь, сейчас не допустили отката (в построении демократии и свободных рынков - ред.)», - отметил американский представитель правительства.
По его словам, в частности в Беларуси, диалог с ЕБРР может помочь становлению законного демократического процесса.
Мнучин подтвердил поддержку ЕБРР со стороны США и напомнил, что США оказывают Украине поддержку как через эту организацию, так и на двусторонней основе.
«Соединенные Штаты продолжают поддерживать ЕБРР и недавно предоставили поддержку программам ЕБРР, направленным на развитие малых и средних предприятий в регионе, а также реформы управления в Украине через дополнительные двусторонние ресурсы донорских грантовых программ», - говорится в сообщении.
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