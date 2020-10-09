США призывают Украину не допустить отката в построении демократии и свободных рынков

Министр финансов США Стивен Мнучин призвал Украину не допустить отката в достижениях по развитию демократии и свободных рынков.

Об этом говорится в его обращении на открытии ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития, сообщает Укринформ.

Мнучин отметил, что в Украине консультативная поддержка ЕБРР необходима для содействия весомым реформам в экономике и управлении.

«Чрезвычайно важно, чтобы страны, где работает Европейский банк реконструкции и развития, в частности Украина и Беларусь, сейчас не допустили отката (в построении демократии и свободных рынков - ред.)», - отметил американский представитель правительства.

По его словам, в частности в Беларуси, диалог с ЕБРР может помочь становлению законного демократического процесса.

Мнучин подтвердил поддержку ЕБРР со стороны США и напомнил, что США оказывают Украине поддержку как через эту организацию, так и на двусторонней основе.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать ЕБРР и недавно предоставили поддержку программам ЕБРР, направленным на развитие малых и средних предприятий в регионе, а также реформы управления в Украине через дополнительные двусторонние ресурсы донорских грантовых программ», - говорится в сообщении.