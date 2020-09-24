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Украина не признает инаугурацию и полномочия Лукашенко как президента Беларуси
08:13 24.09.2020 |
Украинское государство не считает легитимной "инаугурацию" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом заявил в среду глава МИД Дмитрий Кулеба.
Позицию украинского государства по этому поводу министр обнародовал на своем официальном твиттер-аккаунте.
"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - заявил Кулеба.
Он отдельно подчеркнул, что не считает такую позицию Украины вмешательством во внутренние дела соседнего государства: "Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ".
Как сообщалось, в среду в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко как якобы президента Беларуси. В ответ ряд членов ЕС заявили, что отныне не признают его полномочий.
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