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Суд освободил от реального наказания последнего фигуранта дела «рюкзаков Авакова»
23:47 23.09.2020 |
Червонозаводской райсуд Харькова освободил от наказания предпринимателя Владимира Литвина, который является фигурантом дела о растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии (так называемых "рюкзаков Авакова").
Об этом говорится в решении суда от 17 сентября, передает Cлово і діло.
Согласно документу, суд освободил Литвина от отбывания наказания, поскольку истек его двухлетний испытательный срок. За это время Литвин не совершил новое преступление, то есть не нарушил условия испытательного срока. Согласно Уголовному кодексу, теперь судимость Литвина считается погашенной.
Прокурор и адвокат поддержали это решение.
Литвин является другом и бизнес-партнером сына министра внутренних дел Александра Авакова, который также проходил фигурантом по данному делу.
Как сообщалось, два года назад, в сентябре 2018 года Червонозаводский райсуд Харькова утвердил сделку со следствем предпринимателя Владимира Литвина, которого подозревали в растрате средств при закупке рюкзаков для Национальной гвардии.
Соглашение предусматривало наказание для предпринимателя в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком. Также обвиняемый должен был заплатить 4,86 млн грн убытков. В то же время, общая сумма, которую Литвину заплатили за рюкзаки, составляет более 14 млн.
При этом условием заключения соглашения стало разоблачение Литвиным другого фигуранта дела, который умер во время досудебного расследования.
Перед этим руководитель САП Назар Холодницкий подтвердил решение закрыть уголовное производство по этому делу против сына главы МВД Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. По данным СМИ, в этот же день Генпрокуратура закрыла дело в отношении Холодницкого, на основании которого сотрудники НАБУ осуществляли его прослушивание.
Основанием для закрытия дела стало то, что подозреваемые изменили свои показания после ознакомления с материалами следствия. В частности, Аваков объяснил, что он в качестве рюкзаков разбирается на уровне других граждан, не являющихся специалистами в этой сфере, поэтому у него вообще не могло быть умысла, связанного с поставкой некачественных рюкзаков. Вместе с тем предприниматель Литвин перестал отрицать свою причастность к совершению уголовно наказуемых действий и взял всю вину на себя.
Напомним, НАБУ 31 октября 2017 года задержало сына Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Чеботаря. Им сообщили о подозрении в растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 - начале 2015 годов.
1 ноября 2017 года суд отказался арестовать Александра Авакова, Чеботаря и Литвина, избрав им меру пресечения в виде личного обязательства.
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