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Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине
Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине, затем его кандидатуру должен утвердить полный состав верхней палаты Конгресса, большинство в которой имеют республиканцы, сообщает пресс-служба комитета.
"Я рад, что Комитет сегодня утром принял пятнадцать кандидатов. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", - сказал глава комитета по иностранным делам Джим Риш.
Он убежден, что Сенат США вскоре утвердит кандидатуру Дейтона.
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