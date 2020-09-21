Финансовые новости
- |
- 21.09.20
- |
- 23:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату выборов на подконтрольных районах Донбасса - Фокин
16:59 21.09.2020 |
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что в постановлении о проведении в Украине местных выборов 25 октября можно было бы прописать какую-то другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных Украине территориях Донбасса.
"Я выскажу сугубо свое мнение. Я не могу понять, почему не проводятся выборы в районах (Донбасса -ИФ), которые находятся под контролем государства сегодня. Почему, на каких основаниях лишены возможности использовать конституционное право почти по полмиллиона граждан? Я не могу понять, как это пояснить нашим контрагентам по переговорам", - сказал он в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио".
По мнению Фокина, Верховная Рада могла бы решить эту ситуацию очень легко, если бы записали в постановлении, что 25 октября проводятся выборы по всем областям и районам, а в отдельных подконтрольных районах Донбасса - "провести выборы, условно говоря, 25 марта".
"Отпали бы все попытки высказать претензии к Украине. Это наша прерогатива, наше право назначать выборы, когда мы считаем необходимым", - указал он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы мэров. Сколько городов сможет взять ОПЗЖ на юге и востоке
|Расколы внутри «Слуги народа». Как они разорвут команду Зеленского после местных выборов
|Позитив недели. Основной танк нашей армии Т-64БМ2 будет модернизирован
|Всемирный банк отложил транш на $350 млн Украине на фоне новостей по антикоррупции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Партия Разумкова: Сможет ли спикер стать антиподом «слуг»
|В постановлении о местных выборах можно было бы прописать другую, но конкретную дату выборов на подконтрольных районах Донбасса - Фокин
|Выборы мэров. Сколько городов сможет взять ОПЗЖ на юге и востоке
|FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ
|Расколы внутри «Слуги народа». Как они разорвут команду Зеленского после местных выборов
|Зеленский подписал закон об отмене «справки о судимости» при регистрации кандидатов на местных выборах
|Кравчук: Односторонних инспекций позиций военных на Донбассе в будущем не будет
Это интересно
|Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner
|Samsung представила свои первые титановые умные часы
|Mercedes-Benz опередил всех по внедрению твердотельных батарей
|1000 километров на одной заправке: Mercedes-Benz представил водородный грузовик
|Alibaba может стать лидером по числу патентов в сфере блокчейна
|Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее
|Представлен компактный камерофон Sony Xperia 5 II с IP68 и экраном 120 Гц