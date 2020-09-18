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Евросоюз: Рада должна изменить закон о НАБУ как можно скорее
13:22 18.09.2020 |
Европейский Союз призвал Верховную Раду привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией, напомнив, что независимость бюро является условием безвиза и макрофинансовой помощи.
Об этом в четверг, 17 сентября, украинской службе Deutsche Welle заявил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано.
"Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее", - отметил Стано.
"Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы", - добавил пресс-секретарь.
"Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", - подчеркнул Стано.
16 сентября Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.
Речь идет о полномочиях президента Украины в частности создавать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро.
В конце августа КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году.
Ранее в Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.
Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обращались в Верховную Раду и предупреждали о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП.
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