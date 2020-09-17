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Гройсман: У нас с Порошенко были разные взгляды на децентрализацию
13:02 17.09.2020 |
Премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман заявил, что завершить реформу децентрализации, реализованную на 80%, ему помешало отсутствие поддержки в парламенте и существенное отличие позиций с бывшим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко.
"Я начинал децентрализацию и очень жалею, что мне не удалось ее завершить. Я очень хотел ее завершить изменениями в Конституцию. Хотел ввести исполкомы в областях, префектуры, утвердить все полномочия громад, провести выборы на новой основе. Но у меня не было должной поддержки в парламенте. У нас были очень разные взгляды на децентрализацию с Петром Алексеевичем (Порошенко - ИФ). Если бы было по-другому, он бы поддержал, и мы бы это все завершили", - сказал Гройсман в интервью изданию LB.UA.
Одним из ключевых моментов, вызвавших споры, был институт префектов и его подчиненность.
"Порошенко хотел, чтобы префекты были под ним. Но правильно ли это? Префекты должны быть в системе органа исполнительной власти. Поскольку у нас высшим органом исполнительной власти является Кабинет министров, то префекты должны быть в его системе. Я на этом настаивал. Если бы у нас была президентская форма правления, то тогда они должны были быть в подчинении президента", - подчеркнул бывший премьер.
Вместе с тем, он отметил, что ход реформы вызывает большое беспокойство, так как непонятно, какие именно изменения будут внесены в Бюджетный кодекс, как будут функционировать советы, прежде всего районные, насколько способны будут громады и какими полномочиями наделят префектов.
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