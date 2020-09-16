Об этом он объявил во время презентации кандидатов в депутаты на очередные выборы в Киевский горсовет от политической партии "Европейская Солидарность" в среду.
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«Евросолидарность» поддержит на выборах мэра Киева Кличко –Прокопив
13:46 16.09.2020 |
Партия "Европейская Солидарность" подержит на выборах мэра Киева действующего городского голову Виталия Кличко, заявил секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации партии Владимир Прокопив.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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