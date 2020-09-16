Об этом он объявил во время презентации кандидатов в депутаты на очередные выборы в Киевский горсовет от политической партии "Европейская Солидарность" в среду.
Финансовые новости
- |
- 16.09.20
- |
- 16:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Марина Порошенко возглавит список «Евросолидарности» на выборах в Киевсовет
13:43 16.09.2020 |
Супруга пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевский совет.
Об этом было объявлено во время презентации кандидатов в депутаты на очередные выборы в Киевский горсовет от партии "Европейская Солидарность" в среду.
"Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком. В первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной и как будет развиваться наша столица", - сказала она на съезде столичной команды "Евросолидарности".
Порошенко отметила, что, будучи первой леди, занималась реализацией социальных и гуманитарных проектов, включая инклюзию и обновление государственных строительных норм, с учетом европейских стандартов.
"И мое решение баллотироваться в Киевский горсовет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы все эти новые нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь", - подчеркнула она.
Так, по ее словам, европейская страна не может существовать без развития и поддержки национальной культуры, назвав делом чести создания Украинского культурного фонда.
Порошенко добавила, что эпидемия коронавируса не отступает и "ни один благотворитель не сможет заменить собой функции государства".
"Сегодня в Киеве недостаточно внимания уделяется решению социальных проблем. Школ и садиков катастрофически не хватает. Больницы не обеспечены современным оборудованием. Врачи и учителя не защищены. А значит - не защищены наши дети и наши родители. Поэтому сегодня не время наблюдать со стороны. Время действовать и принимать ответственные решения", - заявила она.
По ее словам, именно поэтому ее команда идет в Киевсовет, поскольку пора превратить столицу "в настоящую европейскую столицу с доступным транспортом и инфраструктурой; с современными учреждениями образования, культуры и медицины".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Громоотвод для Фокина: Почему спикер ТКГ может стать новой проблемой для власти
|ЕБА: В последнее время участились случаи блокирования регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним
|Берлинский провал. Какой порядок капитуляции выдвинул Путин Зеленскому
|Недвижимый вопрос. Почему провалился рынок жилья и что будет с ценами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сергей Фурса: Бюджет печатного станка
|Марина Порошенко возглавит список «Евросолидарности» на выборах в Киевсовет
|Нефьодов пойдет под №1 в списке «Голоса» на выборах в Киевсовет
|Верховная Рада назначила экс-регионала Горбаля членом Совета НБУ
|Громоотвод для Фокина: Почему спикер ТКГ может стать новой проблемой для власти
Это интересно
|Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой
|YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts
|NVIDIA объявила о покупке компании Arm за $40 млрд
|Chevrolet Corvette получит электрический полный привод
|Mercedes-Benz проиграл патентный спор ещё одной компании
|Китай предпочёл бы закрыть американский бизнес TikTok, а не продавать его США
|В браузере Google Chrome появилась функция группировки вкладок