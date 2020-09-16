Об этом он объявил во время презентации кандидатов в депутаты на очередные выборы в Киевский горсовет от политической партии "Европейская Солидарность" в среду.
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Нефьодов пойдет под №1 в списке «Голоса» на выборах в Киевсовет
13:37 16.09.2020 |
Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что будет баллотироваться на предстоящих местных выборах в Киевский городской совет от партии "Голос".
"... Пора выйти за пределы зоны комфорта - я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голос". Конечно, мне очень комфортно, наконец, не быть госслужащим, а просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка вперед, нет сил ...", - написал Нефьодов в "Фейсбук" в среду утром.
Он пояснил свое решение тем, что считает нужным посвятить часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше: "Окно возможностей в правительстве сейчас закрылось - вместо реформ в большинстве сфер даже не топтание на месте, а эрозия и отступление. Поэтому логично попробовать что-то изменить в городе, где я родился и живу. У меня нет недвижимости за рубежом или имений в закрытых коттеджных городках, я хожу пешком по улицам, стою в пробках, дышу этим воздухом и моюсь под "прекрасно очищенной" водой из Днепра. Поэтому я, конечно, хочу, чтобы Киев реализовал свой потенциал и стал современным и комфортным для людей городом".
Поясняя, почему он идет с командой партии "Голос", Нефьодов отметил, что эта политсила ближайшая к его взглядам - как экономическим, так и этическим.
"Это партия, которая выступает за модерн, а не за архаику, европейскую Украину, а не за российское болото, за либеральную экономику, а не за популизм и социалистическое прошлое. Это партия, которая если иногда и ошибается, то это честные ошибки, а не работа на олигархов или собственный карман. Это партия, которая ближе к принципам "партии", а не лидерского проекта под конкретное лицо. Мы ведем в Киевсовет замечательную команду, где есть люди, которые своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных (и даже забросали мячи в корзину в NBA)", - написал он.
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