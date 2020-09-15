Финансовые новости
- |
- 15.09.20
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Верховная Рада поддержала введение санкций против Беларуси
13:24 15.09.2020 |
Верховная Рада на заседании 15 сентября приняла заявление по событиям в Беларуси, в котором признала, что президентские выборы в соседней стране не были ни свободными, ни честными, и выразила политическую поддержку внедрению санкций против ответственных против ответственных за фальсификации и применение насилия против протестующих.
Как сообщает "Европейская правда", заявление было одобрено голосами 228 народных депутатов.
Украинские нардепы подтвердили, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия соревнований между кандидатами, их равного доступа к СМИ, несоответствия процедуры выборов стандартам ОБСЕ и Совета Европы, а также неприсутствия на них наблюдателей от авторитетных международных организаций.
Рада констатировала, что официально обнародованные результаты выборов не могут отражать реальное волеизъявление белорусских граждан. Поэтому депутаты выразили поддержку необходимости введения персональных санкций в отношении Беларуси.
"Верховная Рада присоединяется к оценкам Европейского парламента о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддерживает введение санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих", - говорится в одобренном нардепами заявлении.
Украинские депутаты требуют освобождения всех без исключения задержанных и надеются, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе и преследования оппонентов.
Отдельно нардепы решительно осудили и назвали неприемлемыми незаконные задержания украинских граждан. Они пообещали всеми законными средствами защищать их права и интересы.
Депутаты также обратились к Кабинету министров с просьбой разработать механизмы предоставления защиты пострадавшим от противозаконных действий правоохранительных органов во время мирных демонстраций в белорусских городах, а также после незаконных задержаний белорусскими правоохранителями.
Верховная Рада подчеркнула, что считает недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси, поскольку такой шаг станет прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.
Рада также призвала белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игры НАБУ с Офисом президента. Почему Сытник молчит о «слуге» - взяточнике
|Блокирование парламента. Почему импичмент Зеленскому уже не выглядит фантастикой
|Выборы ограниченного участия. Как Навальный Путину встречу с Лукашенко подпортил
|Коалиция жабы с гадюкой. Почему Рада собирается провалить бюджет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Марченко о налоговой амнистии: Законопроект подали в ОП еще в июле, идут дискуссии
|Верховная Рада поддержала введение санкций против Беларуси
|Под предлогом выборов на Донбассе: что сделало переговоры в Берлине неудачными для Украины
|Нардепа - идеолога «зеленых металлургов» проверят на конфликт интересов
|Бомбардировщики США снова пролетели над Украиной, такие патрулирования будут регулярными
|В «Слуге народа» хотят сменить министра финансов
Это интересно
|Пакман выходит в реальный мир: Pac-Man Geo нацелилась на лавры Pokemon Go
|MediaTek готовит новую платформу, созданную специально для хромбуков
|Maserati полностью рассекретила совершенно новый суперкар MC20
|Airbus начала исследовать возможность полетов птичьим клином
|Xiaomi представила доступный спортивный тренажёр для дома. «Беговая» дорожка для ходьбы URevo U1 стоит менее $200
|Xiaomi представила крутую футуристическую новинку на своей площадке коллективного финансирования
|Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном