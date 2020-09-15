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Нардепа - идеолога «зеленых металлургов» проверят на конфликт интересов
08:30 15.09.2020 |
В рамках мониторинга и предотвращения конфликта интересов в деятельности народных депутатов НАПК проверит поправку нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Кисилевского о предоставлении государственных льгот так называемым "зеленым металлургам". Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в НАПК.
Свою поправку Кисилевский внес в правительственный законопроект о "зеленой" энергетике (№ 3658). Эта поправка предусматривает, что "зелеными" металлургами теперь считаются сталеплавительные предприятия, осуществляющие выбросы до 250 кг углекислого газа на 1 тонну стальной продукции и исключительно с электродуговым методом производства. Для таких предприятий введен льготный тариф на передачу электроэнергии, который не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по "зеленому" тарифу, то есть фактически эти предприятия будут платить в разы меньше средств в бюджет.
При этом поправка нардепа распространяется не на всех, а только на отдельный бизнес, который в частности принадлежит его бывшему работодателю Виктору Пинчуку. Так, к кругу "избранных" относятся: "Днепросталь", "Электросталь", "Азовэлектросталь", а также "Днепроспецсталь".
В НАПК по этому поводу сообщили о намерениях проанализировать деятельность депутата Кисилевского.
"Национальное агентство на основании п. 6 ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О предупреждении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением требований законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности народного депутата Украины Дмитрия Кисилевского. Информацию, приведенную в запросе информационного агентства УНН относительно подачи депутатом к законопроекту о "зеленой" энергетике (№3658) поправки, после принятия которой для определенного вида предприятий введен льготный тариф на передачу электроэнергии, будет использовано в рамках этого мониторинга и контроля", - сообщили в НАПК.
Там добавили, что в случае обнаружения конфликта интересов в Кисилевского, НАПК будет принимать меры реагирования в соответствии с ЗУ "О предотвращении коррупции".
Напомним, инициатор льготных тарифов Кисилевский ранее занимал должность директора по корпоративным отношениям ООО "Интерпайп Украина" Виктора Пинчука. Также за счет Пинчука нардеп Кисилевский посещал Всемирный экономический форум в Давосе.
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