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Бомбардировщики США снова пролетели над Украиной, такие патрулирования будут регулярными
08:08 15.09.2020 |
14 сентября три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины вновь пролетели над территорией нашего государства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Отмечается, что В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности.
"Такие патрулирования будут носить регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании" пояснили в Воздушных силах..
В частности, экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.
"Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, стратегические бомбардировщики США в-52 4 сентября прилетели к побережью Черного моря у админграницы с временно оккупированным Крымом.
Boeing B - 52 Stratofortress-американский многофункциональный тяжелый сверхдальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец компании "Боинг". На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести различные виды оружия, в том числе ядерное.
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