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77% граждан Украины выступают за преподавание на украинском в школах, 17% - против, - опрос
15:47 11.09.2020 |
Три четверти украинцев считают, что большинство предметов в школах должны преподаваться на украинском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.
При этом, не согласны с этим утверждением 17%. Остальные - колеблются.
Также 66% украинцев считают, что украинский язык должен оставаться единым государственным языком, а русский язык - свободно использоваться в частной жизни. 17,9% опрошенных выступили за то, чтобы русский получил официальный статус в некоторых регионах. 12,6% респондентов считают необходимым предоставить русскому языку статус государственного.
По мнению подавляющего большинства, украинский язык является важным атрибутом независимости Украины - так считают 72% граждан, не согласны с этим около 25% опрошенных.
Также, 52% респондентов считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан. Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, 10% говорят о постоянных нарушениях.
51% украинцев считают, что языковые права украиноязычных на оккупированных территориях нарушаются (из них 25% отмечают систематические нарушения, 26% - отдельные случаи). Еще 19% считают, что нарушения языковых прав нет.
Языковые квоты на телевидении и на радио поддерживают 65% украинцев. При этом больше всего их одобряют на Западе (95%), а также в Центре (71%) и на Юге (46% за и 40% против). На Востоке ситуация противоположная - 38% опрошенных поддерживают квоты и 56% - против.
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