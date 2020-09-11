Суркисы подали в суд на инвестбанкира Фурсу из-за его комментариев по расследованию Kroll

Игорь, Григорий и Рахмиль Суркис подали иск против инвестбанкира из Dragon Capital Сергея Фурсы о защите чести и достоинства. Об этом сообщил Сергей Фурса на своей станице в Facebook.

"В понедельник меня вызывают в суд по иску о защите чести и достоинства Суркисов против меня и телеканала Прямой, где я посмел обсуждать отчет Kroll", - написал инвестбанкир.

Он добавил, что Григорий Суркис, Игорь Суркис и их отец (Рахмиль - ред.) требуют извинений и опровержений того, что "...часть отчета Kroll описывает, как деньги попали на депозит Суркисов и чьи это были деньги".

В конце июля в ряде СМИ появилась информация, что агентство Kroll выявило схему, как бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили деньги из банка до его национализации.

Первой от этом сообщила американская газета Chicago morning star со ссылкой на вырезку из расследования Kroll 2017 года, которая оказалась в распоряжении издания.

"Я бы рад извиниться, если это все неправда", - резюмировал Сергей Фурса.