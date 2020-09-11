Финансовые новости
- |
- 11.09.20
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суркисы подали в суд на инвестбанкира Фурсу из-за его комментариев по расследованию Kroll
13:24 11.09.2020 |
Игорь, Григорий и Рахмиль Суркис подали иск против инвестбанкира из Dragon Capital Сергея Фурсы о защите чести и достоинства. Об этом сообщил Сергей Фурса на своей станице в Facebook.
"В понедельник меня вызывают в суд по иску о защите чести и достоинства Суркисов против меня и телеканала Прямой, где я посмел обсуждать отчет Kroll", - написал инвестбанкир.
Он добавил, что Григорий Суркис, Игорь Суркис и их отец (Рахмиль - ред.) требуют извинений и опровержений того, что "...часть отчета Kroll описывает, как деньги попали на депозит Суркисов и чьи это были деньги".
В конце июля в ряде СМИ появилась информация, что агентство Kroll выявило схему, как бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили деньги из банка до его национализации.
Первой от этом сообщила американская газета Chicago morning star со ссылкой на вырезку из расследования Kroll 2017 года, которая оказалась в распоряжении издания.
"Я бы рад извиниться, если это все неправда", - резюмировал Сергей Фурса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ в районе поселка Шумы временно отменяется - источник в Офисе президента
|Соковыжималка для бизнеса. Чем оказалось «налоговое чудо» Зеленского с поступлениями в бюджет
|Зализанный Зеленский и сорванные вагнеровцы: О чем Богдан рассказал Гордону
|В «коронавирусном» фонде уже нехватает средств для трех бюджетных программ - Счетная палата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|77% граждан Украины выступают за преподавание на украинском в школах, 17% - против, - опрос
|Суркисы подали в суд на инвестбанкира Фурсу из-за его комментариев по расследованию Kroll
|Найем: Глава Укроборонпрома написал заявление об отставке
|США ввели санкции против Деркача, который публиковал «пленки Порошенко-Байдена»
|Шумы перед Берлином. Чего ждать от Зеленского с Ермаком 11 сентября
|Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ в районе поселка Шумы временно отменяется - источник в Офисе президента
|Сергей Фурса: Сейчас, критикуя выкуп варрантов, советники в офисе президента как бы говорят, что до этого врали
Это интересно
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу в Китае
|Портленд первым в США запретил системы распознавания лиц
|Французская лакшери-компания LVMH не будет покупать ювелирного гиганта Tiffany
|Volkswagen представил новый Golf в кузове универсал
|Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября по цене $499. А ещё Microsoft предложит лизинг
|Xiaomi предлагает очень интересную новинку Poco X3 NFC сразу по сниженной цене
|Samsung, LG и SK Hynix прекратили поставки дисплеев и полупроводников компании Huawei