Найем: Глава Укроборонпрома написал заявление об отставке

Айварас Абромавичус, генеральный директор государственного концерна Укроборонпром, написал заявление об отставке. Об этом сообщил его заместитель Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

"В последние дни в СМИ распространяется информация о смене руководства Укробронпрома. Это действительно так. Айварас Абромавичус написал заявление об отставке", - написал Найем.

По его словам, гендиректор концерна написал заявление еще месяц назад.

Новый директор концерна будет назначен президентом по представлению премьер-министра, которое уже передано в Офис президента, добавил Найем.