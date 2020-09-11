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Найем: Глава Укроборонпрома написал заявление об отставке
09:51 11.09.2020 |
Айварас Абромавичус, генеральный директор государственного концерна Укроборонпром, написал заявление об отставке. Об этом сообщил его заместитель Мустафа Найем на своей странице в Facebook.
"В последние дни в СМИ распространяется информация о смене руководства Укробронпрома. Это действительно так. Айварас Абромавичус написал заявление об отставке", - написал Найем.
По его словам, гендиректор концерна написал заявление еще месяц назад.
Новый директор концерна будет назначен президентом по представлению премьер-министра, которое уже передано в Офис президента, добавил Найем.
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