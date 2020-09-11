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США ввели санкции против Деркача, который публиковал «пленки Порошенко-Байдена»
Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.
О решении Минфин США 9 сентября сообщил на своем сайте, пишет "Европейская правда".
Деркача внесли в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое помещает в него физических и юридических лиц в целях национальной безопасности.
Активы граждан из этого списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дела.
Кроме Деркача, США ввели персональные санкции против трех граждан России.
Отмечается, что санкции против Деркача введены из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.
"Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года", - говорится в сообщении Минфина.
В прошлом месяце разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
Контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом - попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.
19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
У Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США к Украине.
В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".
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