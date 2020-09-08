Грузинская мечта: Почему Саакашвили скорее станет оппозиционером в Украине, чем премьером в Грузии

Ігор Петренко / Depo.ua

После публикации скандального фото с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и нардепом от "слуг" Елизаветой Ясько Саакашвили переключил внимание украинцев с этой темы на грузинскую.

Лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе сообщил, что Саакашвили стал кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционного объединения "Сила в единстве". Сам выдвиженец отреагировал согласием. "Я дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября. Безусловно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - подчеркнул он.

Все вроде правильно - грузинской оппозиции нужен символ, которым способен стать Саакашвили - но не все так просто. Во-первых, возникает вопрос, попытается ли экс-президент Грузии вернуться на родину к парламентским выборам. В его родной стране ему грозит тюремное заключение по нескольким статьям, а сам он находится в розыске. То есть, правящая "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили так же может использовать арест Саакашвили для мобилизации своего электората. Поэтому здесь 50 на 50, кому на руку сыграет возвращение этого политика ко дню голосования.

Во-вторых, предложение Саакашвили озвучил Григол Вашадзе, лидер партии самого Саакашвили, но пока никто не видел и не слышал совместного заявления оппозиционного объединения "Сила в единстве". В Грузии, и этим она похожа на Украину, много политических партий, которые часто неспособны договориться между собой даже по более мелким вопросам, не то, что относительно такого фундаментального, как выдвижение общего премьера. Тоесть, пока не будет какого-либо документа с подписями всех лидеров оппозиционных партий, о серьезности намерений выдвинуть Саакашвили единственным кандидатом на пост главы правительства говорить, пожалуй, не стоит.

В-третьих, для того, чтобы возглавить грузинское правительство, Михаил Николозович должен сначала вернуть себе гражданство. А сделать это не просто. Закон о гражданстве Грузии ставит перед желающими ряд препятствий. Саакашвили может претендовать на гражданство по рождению, однако для этого нужны два условия: первое - официальный выход из украинского подданства, второе - гражданство предоставляется указом президента. Нынешний президент Саломе Зурабишвили может отказать Саакашвили, опираясь на статью 16 этого же закона.

Согласно ей, среди оснований для отказа в натурализации есть следующие: исходя из интересов охраны государственной безопасности Грузии или (и) общественной безопасности, предоставление лицу гражданства Грузии считается нецелесообразным; если лицо разыскивается правоохранительными органами Грузии или иностранного государства, или Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), или (и) в отношении него ведется процедура экстрадиции или выдворения. В ситуации Саакашвили речь пойдет не о натурализации, а о восстановлении гражданства, но и здесь есть ссылки на упомянутую выше 16 статью закона о гражданстве.

Но если под давлением общественности президент Грузии все же возобновит подданство Саакашвили, дальше у него могут возникнуть проблемы с избранием премьером. На нынешних грузинских выборах проходной барьер составляет 1% (для партийных блоков барьер зависит от количества субъектов в нем), что дает шансы попасть в парламент многим партиям. А чем их в законодательном собрании будет больше, тем сложнее договариваться. Кроме того, из 150 членов парламента 120 будут избираться по партийным спискам, еще 30 депутатов - по мажоритарным округам. Где, по оценкам грузинских экспертов, высокие шансы имеют кандидаты от правящей партии. И одна из причин - взаимная конкуренция оппозиционеров на отдельных округах.

В конце концов состав грузинского парламента после 31 октября может оказаться таким, что премьериада затянется надолго. И отнюдь не факт, что Саакашвили сможет собрать за себя необходимое количество голосов. А это значит, что даже если этот политик и вернется в Грузию, в случае неудачи там, не исключено, что он снова приедет в Украину. К тому времени у нас могут кардинально измениться обстоятельства, и Саакашвили пригодится уже "антизеленской" оппозиции.