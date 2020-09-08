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На выборах в Киевсовет «Удар» поддерживают 28.6%, «Евросолидарность» – 14%, «Слугу народа» – 10,7% - опрос
14:26 08.09.2020 |
В рейтинге политических сил на выборах в Киевский городской совет лидирует партия действующего городского головы Виталия Кличко "Удар". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"На выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%", - указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном во вторник.
Партия "Перемога Пальчевского" получила 6,9% поддержки, партия "Оппозиционная платформа - За життя" - 6,8%, партия "Голос" - 6,5%, партия "Батькивщина" - 6,4%, партия "Сила и честь" - 5,5%, партия Шария - 3,8%.
Рейтинг остальных сил - ниже 3%.
Доля не определившихся с выбором среди опрошенных составила 13%.
Опрос проводился в период с 31 августа по 1 сентября 2020 года среди жителей города Киев в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.
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