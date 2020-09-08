Финансовые новости
- |
- 08.09.20
- |
- 16:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кулеба: Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны
14:17 08.09.2020 |
Изменения административно-территориального устройства является исключительно внутренним делом Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Румынию. Он отметил, что реформа сохраняет возможности для нацменьшинств развиваться в новой административной системе.
"Что касается административно-территориальной реформы, то это исключительно вопрос внутренней политики. Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны. Эта реформа происходит в тесном взаимодействии с ЕС, с соблюдением европейских стандартов и с уважением к правам лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам. И мы имели плодотворные дискуссии по этому поводу с Венгрией, с Болгарией, с Румынией, и нашли те решения, которые являются сбалансированными, и которые сохраняют полные возможности для национальных общин развиваться в новой административной системе Украины", - сказал Кулеба на совместной с главой МИД Румынии пресс-конференции в Бухаресте во вторник.
Вместе с тем министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску высказал надежду на то, что в ходе административно территориальной реформы в Украине будут обеспечены права румынского национального меньшинства.
"Мне сообщили о решении украинской власти об основании микрорайонов, и я передал моим коллегам, что нас очень интересует обеспечение прав румынского национального меньшинства", - отметил Ауреску.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Грузинская мечта: Почему Саакашвили скорее станет оппозиционером в Украине, чем премьером в Грузии
|На выборах в Киевсовет «Удар» поддерживают 28.6%, «Евросолидарность» – 14%, «Слугу народа» – 10,7% - опрос
|Кулеба: Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны
|Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран - Кулеба
|Обреченное перемирие: Зачем Пушилин угрожает ВСУ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
Это интересно
|Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android