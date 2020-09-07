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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей «золотых паспортов» Кипра

12:59 07.09.2020 |

Политика

 

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые получили гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции и при этом «входили в зону высокого риска», пишет НВ Бизнес.

В списке фигурируют олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой (по данным СМИ, также связан с Коломойским). В списке также присутствуют российские олигархи и бизнесмены.

Речь идет о лицах с «подозрительной натурализацией», которые являлись «политически значимыми лицами», либо «были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы».

По данным издания, засекреченный список президент Кипра Никос Анастасиадис отправил партийным лидерам. Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф «секретно» с документа был снят.

Анастасиадис в письме также указал, что санкции против компаний, с которыми связаны упомянутые в списке лица, вводились уже после 2012 года.

Как сообщалось, в конце августа расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них, были и украинцы.

Полный список, опубликованный Politis:

1. Михаил Кузовлев, первый зампред банка ВЭБ. РФ

2. Алексей Ушамирский, экс-депутат Самарской губернской думы, собственник группы компаний в Самаре

3. Игорь Коломойский, украинский олигарх, бывший совладелец ПриватБанка

4. Ирина Коломойская, супруга Игоря Коломойского

5. Анжелика Коломойская, дочь Игоря Коломойского

6. Геннадий Боголюбов, украинский олигарх, бывший совладелец ПриватБанка

7. Константин Григоришин, украинско-российский бизнесмен, владелец группы Энергетический стандарт

8. Рами Махлуф, сирийский бизнесмен, двоюродный брат президента Сирии Башара аль-Асада, собственник Syria Duty Free

9. Разан Отман, супруга Рами Махлуфа

10. Леонид Лебедев, российский бизнесмен, совладелец группы Синтез, бывший член Совета Федерации РФ

11. Ян Абрамов, российский бизнесмен, супруг певицы Алсу

12. Антон Белобрагин, российский бизнесмен, бывший депутат Тульской областной думы

13. Игорь Шаталов, один из топ-менеджеров Газпрома

14. Игорь Макаров, российский бизнесмен, глава группы компаний Арети, причастен к политическому скандалу в Австрии

15. Григорий Березкин, российский бизнесмен, глава совета директоров группы ЕСН, входил в совет директоров РАО ЕЭС

16. Елена Березкина, супруга Григория Березкина

17. Александр Фролов, российский бизнесмен, партнер Романа Абрамовича по холдингу Evraz

18. Елена Гайдук, супруга Виталия Гайдука

19. Виталий Гайдук, украинский бизнесмен, бывший совладелец группы ИСД

20. Александр Бондаренко, российский бизнесмен, бывший руководитель Еврофинианс Моснарбанка, заочно арестован

21. Ольга Тулякова, гражданка РФ

22. Владимир Столяренко, российский бизнесмен, бывший руководитель Еврофинианс Моснарбанка, заочно арестован

23. Альфия Столяренко, член семьи Владимира Столяренко

24. Валерия Столяренко, член семьи Владимира Столяренко

25. Игорь Кесаев, российский бизнесмен, президент группы компаний Меркурий, Украина ввела против него санкции в 2016 году

26. Саша Перцовский, российский бизнесмен, вероятно, речь идет о бывшем председателе правления компании Ренессанс капитал и экс-руководителе BofA Merrill Lynch в России.

27. Алексей Матвеев, топ-менеджер попавшего под санкции Газпромбанка

28. Владимир Коган, российский бизнесмен, владелец банка Уралсиб, ныне покойный

29. Людмила Коган, член семьи Владимира Когана

30. Ефим Коган, член семьи Владимира Когана

31. Татьяна Корсакова, супруга экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, отнесена к политически значимым лицам

32. Александр Муранов, топ-менеджер попавшего под санкции Газпромбанка

33. Михаил Киперман, украинский бизнесмен, по данным СМИ - деловой партнер Игоря Коломойского

34. Алена Гайваненко, супруга Михаила Кипермана
 

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