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Президенту Украины не доверяют 49% украинцев, Раде - 75%, Кабмину - 72%, чиновникам - 78% - опрос
11:43 04.09.2020 |
Если политический сезон "осень 2019-весна 2020 гг." в Украине начинался со стремительного роста доверия граждан к органам власти, то вхождение в сезон "осень 2020-весна 2021 гг." происходит на фоне падения доверия к властным институтам, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного соцслужбой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива".
В обнародованном в пятницу утром пресс-релизе по итогам проведенного опроса отмечается, что чаще всего граждане Украины выражают доверие Вооруженным силам страны (им доверяют 65% опрошенных), церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Госслужбе по ЧС (53%), добровольческим батальонам (53%), Госпогранслужбе (52%), СМИ Украины (50%), Нацгвардии (49%), общественным организациям (47%). Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.
Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству - 72%, государственному аппарату (чиновникам) - 78%.
"Наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019г недоверие Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020г не доверяли 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно, президенту ˗ 31% и 49% соответственно", - отмечают социологи.
Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.
Высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) - 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) - 70,5%, Антикоррупционному суду (ВАКС) - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.
Среди правоохранительных структур несколько реже высказывается недоверие полиции и Службе безопасности Украины (хотя недоверие также преобладает над доверием). Так, Национальной полиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют ˗ 33%), Патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).
"То обстоятельство, что лидером недоверия является государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), свидетельствует о высоком уровне отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что приводит к негативной оценке гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан (ВСУ, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС)", - отмечают социологи.
Исследование проведено соцслужбой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020г методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов в Украине.
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