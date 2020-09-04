Кипр блокирует санкции ЕС за Керченский мост и кибератаки на Бундестаг

Кипр блокирует принятие санкций Европейского союза, которые Брюссель намерен ввести из-за строительства Керченского моста и кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сейчас работа ЕС по санкциям является сложной, поскольку Кипр блокирует работу как по санкциям против тех, кто отвечает за кибератаки против Бундестага в 2015 году, так и тех, кто отвечает за строительство Керченского моста", - написал Джозвяк.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архива переписки депутатов немецкого парламента.

Германия подозревает в атаке хакерской группы APT28, также известную как Fancy Bears, что считается связанной с российскими властями и осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран.

В мае 2020 года Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.

Его также разыскивают Соединенные Штаты за хакерские атаки, включая кражу электронных писем Хиллари Клинтон и Демократической партии накануне президентских выборов 2016 года.