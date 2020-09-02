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Кулеба о заявлениях Лаврова об украинских экстремистах, направленных в Беларусь: «вор кричит - держите вора»
17:25 02.09.2020 |
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о том, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси якобы провоцируются и финансируются с территории Украины.
"Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме: 1. 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову. 2. Украина не вела, не ведет, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. 3. Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше", - написал Кулеба на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
В этом контексте глава МИД Украины четвертым тезисом подчеркнул, что попытки России представить своих "зеленых человечков" в Беларуси как украинских экстремистов - "это дешевый и проигрышный трюк".
"И главное: 5. Воистину, как говорит пословица: "вор кричит - держите вора", - подытожил Кулеба.
Ранее в среду, 2 сентября, Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси провоцируются и финансируются с территории Украины.
"Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров продолжил: "В Украине есть лагеря подготовки таких экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, - и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, - по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь".
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