Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

Петиция об отстранении первого премьер-министра Украины Витольда Фокина с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе зарегистрирована на сайте президента Украины 31 августа и уже набрала более 7,3 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.

"Требуем освободить от должности члена Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина в связи с откровенными антиукраинскими заявлениями. В своем заявлении Фокин отметил относительно террористических "ДНР" и "ЛНР", что "нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - говорится в петиции авторства гражданина Смолия Андрея Валерьевича (согласно открытым источникам, Смолий – украинский общественный деятель, политический эксперт и юрист-международник).

В петиции отмечается, что фактически Фокин "повторил все российские нарративы об "особом порядке самоуправления", об "амнистии", а главное, об особом статусе для всей территории Донецкой и Луганской областей, часть из которой является контролируемой Украины, а это, соответственно, сдача территории нашего государства".

"Фокин фактически предложил проводить выборы уже сейчас, когда не обеспечены все соответствующие условия для этого, а это прямая угроза легитимации террористических республик. Такие заявления Фокина не отвечают интересам Украины и являются угрозой для безопасности и территориальной целостности государства, поэтому такие люди не могут представлять нашу страну в ТКГ по Донбассу", - убежден автор петиции.